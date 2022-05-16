إسرائيل ترفع إنتاجها من الغاز وتتطلع للمساعدة في إمداد أوروبا



تعزز إسرائيل انتاجها من الغاز الطبيعي قبالة سواحها وتهدف إلى التوصل إلى اتفاق للإمدادات مع أوروبا في الشهور المقبلة، في الوقت الذي تتطلع فيه القارة الأوروبية لاستبدال الإمدادات الروسية .



وقال مسؤولون في قطاع صناعة الغاز إن إسرائيل على المسار لكي تضاعف في السنوات القليلة المقبلة الانتاج إلى نحو 40 مليار متر مكعب من نحو 20مليار متر مكعب في الوقت الذي تقوم فيه بتوسيع مشروعات حالية والانتاج من أبار جديدة، بحسب صحيفة "يديعوت آحرونوت" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.



وتمد إسرائيل حاليا سوقها وتصدر من خلال شبكة محلية من الأنابيب الغاز إلى مصر والأردن ،بينما يتم تخصيص الكثير من الغاز الإضافي لأوروبا.



وتسعى أوروبا إلى إيجاد بدائل لمصادر الطاقة الروسية من النفط والغاز عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا.