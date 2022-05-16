مدرب الزمالك السابق مهاجما كارتيرون: لم استفد منه ولا يستشير جهازه المعاون

هاجم أمير عزمي، مدرب الزمالك السابق، الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق للفريق الأبيض، مشيرا إلى أنه لم يكن لديه شغف تدريب الفريق في الولاية الثانية.

وقال أمير عزمي في تصريحات إذاعية: «كارتيرون كان ضعيف الشخصية مع اللاعبين، وغاب الالتزام خلال فترة تواجده».

وأضاف: «عندما كنت ابلغه أن هناك لاعبين متأخرين عن معاد التدريب، كان يرفض التحدث معهم بحجة نهم لا يحصلون على المستحقات».

وأكمل أمير عزمي: «هذه كانت مؤشرات توضح أنه "مكنش في دماغه" يصنع تاريخ مع فريق كبير بحجم نادي الزمالك».

وأكد أمير عزمي، أنه لم يستفد من كارتيرون فترة تواجده داخل الجهاز الفني للزمالك، مشيرا إلى أنه كان ضد فكرة عودته من جديد بعد الهروب من النادي.

وواصل: «أكثر ما كان يعيب كارتيرون أنه لا يسمع للجهاز الفني، بدليل قبل مواجهة الوداد ذهبت له وابلغته بضرورة تأمين المباراة، في ظل الضغط الجماهيري».

واستكمل: «كما اقترحت عليه أن نلعب من وسط ملعبنا وأن يشارك محمد عبد الغني ظهير أيمن ويضم مع المدافعين لتامين وسط الملعب، لكنه رفض وقال أنه سيلعب بخطة هجوميه من أجل الضغط على الوداد منذ بداية المباراة».

وأتم: «كارتيرون "مكنش بيسمع" للجهاز المعاون، كان يظهر أنه يشاركنا ولكن وقت التنفيذ لم ينفذ أي شئ من الاتفاق».