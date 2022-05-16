بلومبيرج: هذا ما يخشاه السياسيون في الاتحاد الأوروبي

قالت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية، الأحد، إن الاتحاد الأوروبي بات متخوفا من الركود الاقتصادي، جراء تداعيات أزمة أوكرانيا، مع وجود شكوك في أن البنك المركزي الأوروبي سيكون قادرا على تجنبه.

وأضافت الوكالة : "الركود هو كلمة تحاول البنوك المركزية والقادة السياسيون تجنبها. ووفقا للمستثمرين وقادة الشركات، فإن خطر حدوث ركود حقيقي وارد، لا سيما في أوروبا"، إذ حذر كبار المديرين والخبراء في أكبر المؤسسات المالية، مثل "JPMorgan Chase" و "HSBC" و "Goldman Sachs"، من خطر حدوث ركود في منطقة اليورو".

ونقلت الوكالة عن خبراء قولهم إن خطر الركود برز في المقدمة وسط الرياح المعاكسة الرئيسية التي تواجه اقتصاد منطقة اليورو، وهي استمرار التضخم المرتفع، والأزمة المستمرة في أوكرانيا، وأزمة الطاقة المتفاقمة المرتبطة بها. إلا أنه لا يزال البنك المركزي الأوروبي متفائلا، معتقدا أنه سيكون قادرا على إيجاد طريقة للخروج من التحفيز الاقتصادي في عصر الأزمة.

ولكن، هناك شكوكا في أن البنك المركزي الأوروبي سيكون قادرا على تجنب الركود الذي يخاف منه الجميع، وفقا لبلومبيرج.

وأوضحت الوكالة أن "الدول التي تدعم أوكرانيا وتفرض عقوبات على روسيا تضر أيضا باقتصاداتها. إذ تُظهر المصانع الأوروبية علامات محنة، وسط الزيادات القياسية في الأسعار وتقلص الطلب الذي تفاقم بسبب الإغلاق الصارم في الصين. فتعرضت أوروبا لضغوط من جميع الجهات، مما أجبر المستثمرين على المراقبة لمعرفة ما إذا كانوا يدفعون بالاقتصاد الهش بالفعل إلى الركود".

فبعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، صّعدت الدول الغربية من ضغوطها على موسكو وفرضت عقوبات غير مسبوقة ضدها استهدفت قطاعاتها المالية ومنشآت حيوية وكيانات وأفرادا ومسؤولين، مشيرة إلى أن تداعيات هذه العقوبات ظهرت على الاقتصاد العالمي.