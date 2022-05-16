إسبانيا و13 دولة أوروبية تصدر بيانا مشتركا حول خطط إسرائيل لبناء وحدات اسيتطانية جديدة

أصدرت وزارة الخارجية الإسبانية، و13 دولة أوروبية، بيانا مشتركا بشأن بناء وحدات اسيتطانية جديدة وخطط عمليات الإخلاء والهدم في الضفة الغربية.

وأعربت وزارات خارجية الدول الأوروبية -الموقعة على البيان- عن قلقها البالغ بشأن قرار المجلس الأعلى للتخطيط الإسرائيلي بالموافقة على خطط لبناء أكثر من 4000 منزل جديد في الضفة الغربية، وحثت السلطات الإسرائيلية على التراجع عن هذا القرار.

واعتبرت الدول الأوروبية، ومنها إسبانيا، أن الوحدات الاستيطانية الجديدة ستشكل عقبة إضافية أمام حل الدولتين، نظرا لأن المستوطنات الإسرائيلية تمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وتعيق تحقيق سلام عادل ودائم وشامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وذلك وفقا لبيان صادر عن السفارة الإسبانية بالقاهرة، اليوم الإثنين.

كما نوهت الدول الأوروبية، بأن هذا القرار، بالإضافة إلى عمليات الهدم والإخلاء التي تؤثر على السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية والمنطقة (ج)، تهدد بشكل مباشر إمكانية قيام دولة فلسطينية في المستقبل.

وفي هذا الصدد، حثت الدول الأوروبية الموقعة على البيان، السلطات الإسرائيلية، على عدم المضي قدما في أي من عمليات الهدم أو الإخلاء المخطط لها، لا سيما في منطقة مسافر يطا، وهي عبارة عن مجموعة من 19 قرية فلسطينية في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.