 أوكرانيا تعتزم إصدار طابع بريدي خاص بمناسبة الفوز في يوروفيجن - بوابة الشروق
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أوكرانيا تعتزم إصدار طابع بريدي خاص بمناسبة الفوز في يوروفيجن

د ب أ
نشر في: الإثنين 16 مايو 2022 - 9:12 ص | آخر تحديث: الإثنين 16 مايو 2022 - 9:12 ص

تعتزم هيئة البريد الأوكرانية، إصدار طابع بريدي خاص في أقرب وقت ممكن للاحتفال بنجاح أغنية أوكرانية في مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن".

وفازت أغنية الفريق الأوكراني "كالوش أوركسترا" على 24 منافسا آخرين في مسابقة الأغنية الأوروبية بفضل الاستجابة غير المسبوقة من المشاهدين عبر التلفزيون من جميع أنحاء أوروبا.

وكتب إيهور سميليانسكي رئيس هيئة البريد الأوكرانية عبر صفحته على فيسبوك يوم الأحد أن لجنة فنية سوف تقرر التصميم، مضيفا أنه يأمل في تسريع العملية.

وأصدرت هيئة البريد الأوكرانية مؤخرا طابع بريد تكريما للجنود الأوكرانيين في جزيرة الأفعى في البحر الأسود الذين رفضوا الاستسلام لسفينة حربية روسية.

ونشر سميليانسكي مسودة للطابع الجديد المقترح كتب عليه "ساعد ماريوبول - ساعد أزوفستال" - مرددا نداء قائد فرقة "كالوش أوركسترا" أوليه بسيوك على خشبة المسرح في تورينو ليلة السبت.

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