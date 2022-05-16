عضوة بالقومي للمرأة تطالب بعدم تعديل مادة الخلع بقانون الأحوال الشخصية: خلقت توازنا

دعت لانا أبو زيد عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، الإبقاء على مادة الخلع الواردة في قانون الأحوال الشخصية دون إجراء أي تعديل.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة «on»، مساء الأحد، أن مادة الخلع في القانون خلقت حالة من التوازن للمرأة التي تسعى للحصول على الطلاق ولا تتمكن من ذلك.

وعن تعدد الزواج، أشارت "لانا" إلى أنّ هناك حاجة لتنظيم هذا الأمر، مؤكّدة أن هذا التنظيم لا يعتبر تعديا على هذا الحق.

ولفتت إلى أن هذا التنظيم يتم من خلال أن من يرغب في الزواج ثانية يتم من خلال التوجه للقاضي لإبداء رغبة في ذلك، بما يساهم في تجنب المزيد من المشكلات فيما بعد.