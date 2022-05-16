جونسون يتعهد بحل تشريعي لتعديل اتفاق بريكست



أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه سيدفع في اتجاه خطط لتعديل أحادي الجانب لاتفاق ما بعد الخروج ( بريكست )مع الاتحاد الأوروبي ، حتى وإن كان يفضل التوصل إلى حل من خلال التفاوض لقضية أيرلندا الشمالية ،حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.



وقال جونسون في مقطع متلفز من بلفاست اليوم الاثنين "نود عمل ذلك بطريقة توافقية مع أصدقائنا وشركائنا، وتسوية المشاكل ووقف بعض الحواجز بين الشرق والغرب. ولكي ننجز ذلك وأن يكون لدينا الضمان، ينبغي علينا المضي قدما نحو حل تشريعي في الوقت نفسه".



ووذكرت بلومبرج أن جونسون ، بالاعداد لتشريع يتجاوز أجزاء من اتفاق بريكست الذي أبرمه مع الاتحاد الأوروبي ، يبدو أنه يظن أن ذلك سيكون بمثابة وسيلة تدفع المفاوضين الأوروبيين للتحلل من الاتفاق.



كما أنه يحاول خداع الأحزاب الوحدوية في أيرلندا الشمالية لكي تشكل هيئة تنفيذية قائمة على تقاسم السلطة مع الفائزين في انتخابات هذا الشهر، وهو حزب شين فين.



وتدفع الحكومة البريطانية بأن بروتوكول أيرلندا الشمالية، وهو تسوية ما بعد بريكست للمنطقة، قد أوجد حدودا جمركية مع بقية المملكة المتحدة وعطل التجارة وساهم في انهيار السلطة التنفيذية في المنطقة.