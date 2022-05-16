الصين: طلب فنلندا الانضمام للناتو سيجلب عوامل جديدة للعلاقات بين البلدين

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، إن طلب فنلندا الانضمام إلى عضوية منظمة حلف شمال الأطلنطي "ناتو" سيجلب بالتأكيد عوامل جديدة للعلاقات بين الصين وفنلندا، مشيرة إلى أن العلاقات بين الصين وفنلندا كانت دائما ودية للغاية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان في مؤتمر صحفي دوري تعليقا على قرار فنلندا الخاص بالتقدم للحصول على عضوية الناتو.

وجدد تشاو موقف الصين من قضية أمن الاتحاد الأوروبي، داعيا إلى احترام المخاوف الأمنية المشروعة لجميع الأطراف، بحسب ما أورد الموقع الرسمي لشبكة "سي جي تي إن" التليفزيونية الصينية.

وسلط تشاو الضوء على ضرورة اتباع رؤية الأمن المشترك والشامل والتعاوني والمستدام ووضع هيكل أمني أوروبي متوازن وفعال ومستدام لتحقيق السلام والاستقرار على المدى الطويل في الاتحاد الأوروبي.