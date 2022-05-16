هاني سلامة يشكر الجمهور والنقاد على نجاح مسلسله «ملف سري»

نشر الفنان هاني سلامة فيديو له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وجه فيه الشكر لجمهوره على نجاح مسلسله "ملف سري" الذي دخل سباق دراما رمضان الماضي.

وقال إن المنتج ريمون مقار شخصية مختلف عن الأخرين، فهو يهتم بكل تفاصيل العمل، ويكون حريصا على خروجه للنور بأفضل شكل ممكن، وتمني أن يجمعهما عملا مستقبليا جديدا.

وأبدى سلامة سعادته الكبيرة بردود الأفعال التي حققها المسلسل، وكلمات الإشادة والثناء التي تلقاها طوال عرض المسلسل.

يذكر أن مسلسل" ملف سري" تم طرحه فى موسم رمضان الأخير، وهو من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، وبطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، ومادلين طبر.

وتدور أحداثه عام ٢٠١٣، حول المستشار يحيى عز الدين القاضي، والذى يجسد دوره هانى سلامة، ويعتبر مثالا للنزاهة والشرف ويتصدى لعمليات السرقة والفساد من بعض رجال الأعمال، ويتعرض للتهديدات بأهله ويتم قتل خطيبته في ظروف غامضة، ويستكمل مشواره مع الكشف عن الفساد ومحاربته.



