أكدت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، اليوم، أن العمليات العسكرية الروسية غير المبررة ضد أوكرانيا - على حد وصفهاه - هز أسس النظام الأمني الدولي والأوروبي وقد تسببت في سقوط آلاف الضحايا ومعاناة السكان المدنيين.

وقال بيان للمنظمة الأوروبية اليوم الإثنين إن حجم الانتهاك للقانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني بسبب هذه الحرب فادح للغاية.

وشدد البيان على أن حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية يجب أن يظلا الأساس في كل المجتمعات في جميع أنحاء منطقة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي.

ولفت البيان إلى أهمية مناقشة وجود مؤسسات ديمقراطية فعالة وحماية الحق في تكوين جمعيات لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في أوقات الأزمات.