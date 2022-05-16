مصدر أمني ينفي ما تردد عن وفاة متهم بأحد أقسام شرطة مطروح نتيجة التعذيب

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على إحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، بشأن مقطع فيديو يتضمن ادعاء والدة أحد المتهمين بحبسه بأحد أقسام الشرطة بمحافظة مطروح ووفاته نتيجة التعذيب.

وأوضح المصدر الأمني أن المذكور من العناصر الجنائية، وسبق اتهامه في عدة قضايا (6612/2012 جنح مطروح "تحرش ومحاولة الاستيلاء على مبلغ مالي" – 11720/2016 جنح مطروح "سرقة" – 1478/2019 جنحة "سكر" – 6300/2022 "سرقة")، وأنه كان محبوساً على ذمة قضية "سرقة"، وحال شعوره بحالة إعياء، تم نقله لأحد المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، إلا أنه توفي أثناء إسعافه.

وأكد المصدر الأمني أنه قد ورد تقرير الجهات المختصة، بأن سبب الوفاة نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وشدد المصدر الأمني على أن ترويج تلك الادعاءات، يأتي في إطار نهج الجماعة الإرهابية لنشر الشائعات والأكاذيب لإثارة البلبلة.