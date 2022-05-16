إيران: استعدادات لإطلاق 7 أقمار اصطناعية إيرانية

أعلن مساعد وزير الاتصالات، رئيس منظمة الصناعات الفضائية في إيران "حسين سالارية"، عن الاستعدادات الجارية في البلاد لاطلاق 7 أقمار اصطناعية إيرانية الصنع بنهاية العام الحالي الإيراني ،الذي ينتهي في 20 مارس 2023.



وفي تصريح حصري لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا" اليوم الاثنين، أوضح "سالارية" أن الأقمار التي دخلت حيز الانتاج ويتم التحضير لاطلاقها في هذا العام، هي من طراز أقمار "ناهيد" للاتصالات وقمر "بارس" و"بايا" للاستشعار عن بعد والنسخة الثانية من قمر "ظفر".



ولفت إلى أن منظمة الصناعات الفضائية الإيرانية تعاقدت مع الشركات الإيرانية المنتجة للأقمار الصناعية (الحكومية وغير الحكومية) وأيضا الجامعات ومعاهد الابحاث المعنية في سياق استكمال مشاريع اطلاق الأقمار الاصطناعية الى الفضاء الخارجي .



وأضاف أن النسخة الثانية من القمر الاصطناعي "ظفر" دخلت حيز الانتاج لدى جامعة "العلم والصناعة" (الإيرانية) وتقرر وفقا للاتفاق الثنائي على إكمال مراحل انتاجه في غضون الشهرين القادمين.



وفي هذا السياق أشار مساعد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أيضا الى انتاج القمر ناهيد -1 ونقله إلى منصة الإطلاق، مضافا إلى إكتمال مراحل تصنيع القمر بارس -1 والتحضير لانتاج القمر ناهيد -2 بنهاية العام الحالي.



كانت إيران قد أعلنت في شهر فبراير الماضي عن نجاح تجربة لإطلاق صاروخ قادر على حمل أقمار اصطناعية أطقلت عليه اسم "ذو الجناح"، على اسم جواد حفيد النبي محمد، الإمام الحسين.