مدير مكتبة الإسكندرية: هجرة المصريين إلى دول الخليج ساهم في تغير الطبقة الوسطى

قال الدكتور أحمد زايد رائد علم الاجتماع ومدير مكتبة الإسكندرية، إن أي مجتمع من المجتمعات الظروف الخاصة به لا تتكون من متغير واحد أو من عامل واحد، ولكن هناك عوامل كثيرة تُشكل الحياة في المجتمع.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء الإثنين، أن لا يصح النظر إلى اللقطة الحاضرة، ونقول أن كل مافي المجتمع من قضايا ومشكلات منشأها هذا الزمن، موضحًا أنه لابد من الرجوع لمرحلة محمد علي باشا للوقوف على حجم المتغيرات التي حدثت للمجتمع المصري.

وذكر أن التغيرات التي طرأت على المجتمع المصري على مر 200 سنة من الزمان، لم تكن منتظمة ولا تتراكم بشكل تدريجي ، وإنما كانت في ظروف تاريخية معينة متناقضة، مُبينًا أن منذ مرحلة محمد علي ثم فترة أولاده ووصولا لدخول الإنجليز حدث انحدار للحركة الحداثية التي صنعها محمد علي.

ولفت إلى أنه بعد دخول الإنجليز والاستعمار لمصر، بدأت تتشكل طبقة وسطى تعمل على الحداثة وعملت الجامعة وأسست الصحف، وحدثت نهضة ليبرالية وفكرية من العشرينات في القرن الماضي، حتى ثورة يوليو التي نقلت المجتمع وحولته تحول كامل.

وأشار إلى أنه بعد النكسة بدأ يظهر اتجاه جديد نحو الليبرالية وإدخال الرأسمالية مرة أخرى، وبدأ المجتمع في دخول مرحلة جديدة،منوهًا أن الطبقة الوسطى تغيرت وأصبحت غير متجانسة.

ولفت إلى أن هجرة قطاعات كبيرة من الريف إلى الحضر، وهجرة المصريين من الداخل إلى الخارج والاتجاه إلى ليبيا والعراق، ساهم في التأثير على المجتمع المصري وأدخل بعض المتغيرات الجديدة على الطبقة الوسطى، والمتصلة بسلوكيات وعادات جديدة حتى وصلنا إلى المرحلة التي نعيشها في الوقت الحالي، وانخفض جزء كبير من الطبقة الوسطى إلى مستوى أدنى منها قليلًا.



