قالت أماني الشعولي، ممثلة حزب مستقبل وطن، إن القطاع السياحي قادر على العبور بالاقتصاد المصري من أزمته الحالية.

وأكدت الشعولي خلال الجلسة الأولى من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة السياحة في المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، أن القطاع السياحي استطاع العبور من العديد من الأزمات التي ضربته مؤخرًا، منها الحرب الروسية الأوكرانية، وجائحة كورونا، وذلك بفضل القرارات الرئاسية الداعمة له.

وأشارت، إلى أن الحكومة وضعت برنامجًا إصلاحيًا هيكليًا؛ لتطوير القطاع السياحي بما يشمل الاصلاح المؤسسي والتشريع والتطوير ودعم البنية التحتية؛ وذلك تماشيا مع الاستراتجية التي وضعتها الرئاسة بزيادة أعداد سائحين إلى 30 مليون سائح.

ولفتت إلى أنه من أجل تحقيق ذلك أقامت الحكومة العديد من المشروعات الواعدة، مثل العلمين الجديدة، والمتحف المصري الكبير، ومشروع طريق الكباش بالأقصر.

وأوضحت أن مصر تمتلك إمكانيات كييرة لجذب السائحين بأدلة من منظمة السياحة العالمية، موضحا أن الهدف من تخصيص جلسة للقطاع السياحي على هامش المؤتمر الوطني؛ تستهدف إعادة صياغة الخريطة السياحية وتحديد وسائل الجذب لها.

وأضافت أن الدولة خلقت أنماطا مختلفة من البرامج السياحية، مثل مسار العائلة المقدسة، ونتطلع لمزيد من تلك البرامج في السياحة الشاطئية والعلاجية لتقديم منتح سياحي مغلف بالإعجاب والإبهار.

وأفاد بأنه يجب مضاعفة عدد غرف الفندقية في المناطق الأكثر جذبًا للسياحة بمصر مثل شرم الشيخ والأقصر، والتوسع في الترويج للمناطق السياحية باستغلال الطاقات الشبابية على مواقع السوشيال ميديا والمصريين بالخارج، إضافة إلى استمرار تطوير المطارات، ودعم شركات الطيران الوطنية، وتوفير التمويل اللازم لدعم أسطول مصر للطيران.