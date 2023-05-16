قالت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية إن أول "لدغات" الذكاء الاصطناعي أصابت بروكسل؛ إذ حلت الآلات عالية التقنية بسرعة محل مئات المترجمين الذين يعملون لصالح الاتحاد الأوروبي، مما أدى إلى تقليص حجم أحد أكبر وأقدم الأقسام في مؤسسات الاتحاد.



وربما تكون هذه مجرد البداية، بحسب المجلة الأمريكية، إذ تمتلك أدوات الذكاء الاصطناعي قدرة على استبدال البشر بشكل أكبر.



ويعد المترجمون أدوات أساسية في آلة الاتحاد الأوروبي المعقدة، إذ يترجم كل نص رسمي بلغات العمل الـ24 المستخدمة في الاتحاد الأوروبي، قبل دخوله حيز النفاذ.



وحتى قبل بضعة أعوام، كان البشر وحدهم من يؤدون هذه المهمة الشاقة، لكن لم يعد الأمر كذلك.



وتشير الأرقام من المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، إلى أن وحدة الترجمة لديه تقلصت بنسبة 17% على مدار العقد الماضي مع توسيعها نطاق استخدام الترجمة الآلية.



وأشارت المجلة الأمريكية إلى أنه في حين تقلصت وحدة الترجمة لدى المفوضية الأوروبية، ارتفعت حصة الترجمات التي تم إسنادها إلى مزودين خارجيين من 26% إلى 37% عن نفس الفترة. ويعين عدد أقل من المترجمين للتعامل مع عبء العمل الموسع.



ويشعر المترجمون في الاتحاد الأوروبي بقليل من الحنين إلى الماضي، عندما كانوا يمضون ساعات في تقليب القواميس الغابرة وكتابة وثائق ضخمة.



وقال المترجم المخضرم ماركوس فوتي، الذي يترأس الآن قسم الترجمة الآلية بالمفوضية، إن التكنولوجيا توفر الوقت.



وأضاف فوتي لمجلة "بوليتيكو": "الوقت الذي كنت أقضيه في التوجه إلى المكتبة المحلية... عام 1999 أو نحو ذلك، والبحث عن الفقرة ذات الصلة لكي أتمكن من كتابتها، يمكن الآن إمضائه في الترجمة الفعلية".



لكن يصر المترجمون على أن "انهاء دورهم" مبالغ فيه إلى حد كبير؛ فرغم أن الترجمة تتكيف مع أدوات الذكاء الاصطناعي، يظل العنصر البشري ضروريًا، على حد قولهم.



وقال المسؤول السابق في المفوضية الذي أشرف على إدخال محركات الترجمة، سبيريدون بيلوس: "العالم يتغير، ولا يمكن أن تترك الترجمة في الخلف".



وأضاف "تساعد الترجمة الآلية المترجمين لكن لا يمكنها أن تحل محلهم. دائما هناك حاجة إلى خبير بشري".



وأدي انضمام دول جديدة إلى الاتحاد منذ مطلع القرن الحالي، إلى زيادة اللغات الرسمية بالاتحاد الأوروبي إلى 24، كما طور الاتحاد الأوروبي أدوات أكثر كفاءة مع زيادة إنتاج الترجمة.



واضطرت المفوضية إلى الاستغناء عن نظام الترجمة القديم لديها، إذ لم يكن مهيئا للعمل بلغات الأعضاء الجدد من أوروبا الشرقية.



وبحسب متحدث من الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، ارتفع عبء العمل على المترجمين بالمفوضية من حوالي 2 مليون صفحة في 2013 إلى 2.5 مليون في 2022.



وجرى إطلاق محرك جديد مدفوع بالبيانات عام 2013 ، حيث يستخدم هذا النظام شبكة عصبية اصطناعية، أو عقد حاسوبية في هيكل يحاكي الأعصاب، للتنبؤ بتسلسل الكلمات.



وتعتبر هذه الأدوات المتطورة قيمة جيدة مقابل المال، إذ تمكن عدد أقل من الموظفين من ترجمة كم كبير من تشريعات الاتحاد الأوروبي، لكن كان ثمن ذلك باهظا للمترجمين أنفسهم.



وقد تضاءل عدد الموظفين الدائمين في وحدة الترجمة بالمفوضية – والتي تعرف في بروكسل باسم المديرية العامة للترجمة (دي جي تي) – من حوالي 2450 موظف في عام 2013 إلى حوالي 2000 موظف العام الحالي.



وخلال هذه الفترة، ازدادت أيضًا مشاكل الصحة النفسية وحالات الاحتراق النفسي بشكل كبير بين المترجمين، بحسب كريستيانو سيباستياني، رئيس إحدى النقابات التي تمثل موظفي الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن السبب في ذلك كان زيادة أعباء العمل وضغوط الأداء.



كما ارتفع التعاقد الخارجي على مدار العقد الماضي من 26% من إجمالي إنتاج المديرية عام 2013 إلى 36% في الربع الأول من عام 2023 - حيث استعانت المفوضية بمصادر خارجية لأعباء العمل المتضخمة.



وزاد إنفاق المفوضية على الترجمة من 26.5 مليون يورو في عام 2012 إلى 35.8 مليون يورو خلال العام الحالي، بسبب الزيادة في ميزانية التعاقد الخارجي (من 12.6 مليون يورو في 2012 إلى 20.4 مليون يورو في 2022).



وبين عامي 2012 و2022، ارتفعت ميزانية المديرية العامة للترجمة من 26.5 مليون يورو إلى 37.9 مليون يورو، لكن استفادت من هذه الزيادة في الغالب خدمات الترجمة الخارجية.



وعلاوة على ذلك، تراجع العدد السنوي لعمليات توظيف المترجمين من 112 في 2013 إلى 59 فقط في 2022.



ويؤكد المترجمون في الاتحاد الأوروبي على أن روتينهم اليومي يدور حول اكتشاف الأخطاء وتكييف النصوص المترجمة آليا مع خطاب الاتحاد الأوروبي.



وفي لغة المترجمين، يعرف هذا باسم "التحرير اللاحق"، والذي يصبح جزءا مهما على نحو متزايد للوظيفة.