استعرض الإعلامي تامر أمين، الإجراءات والضوابط التي وضعتها وزارة التربية والتعليم من أجل التصدي للغش بامتحانات الثانوية العامة 2023.



وقال خلال تقديمه لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الثلاثاء، إن هناك نوعين من الطلاب مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن النوع الأول – الذي يمثل النسبة الأكبر – طلاب يذاكرون ويواصلون الليل بالنهار استعدادًا للامتحانات.



وأضاف: «في نسبة مكبرة دماغها وبتقول إحنا بنعدي بالغش، أنا بحذرهم السنة دي وبقول لهم خلوا بالكم كويس أوي، اللي كان بيحصل السنين اللي فاتت مش هيحصل السنة دي، واللي كان بيساعدكم تغشوا ومتقفشوش السنوات اللي قبل كده أعتقد إنه مش هيحصل السنة دي».



وذكر أن الوزارة أعلنت عن 10 إجراءات جيدة لمكافحة الغش هذا العام، معقبًا: «لما تسمعوها أنا رأيي تروجوا تسلموا نفسكم من دلوقتي، بدل ما نروح وتحاول تغش وتتمسك»، بحسب تعبيره.



واختتم: «روح سلم نفسك اسمع مني سهلة مفهاش حاجة، سلم نفسك من دلوقتي وقول يا جماعة مش هعرف أغش، أو جيب كوباية شاي ودعوات ماما الحلوة وذاكر إن شاء الله ربنا يكرمك، الحلال مفيش أحسن منه لأنك مش هتعرف تعمل الحرام»، وفقًا لوصفه.









وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إجراءات وضوابط للتصدي للغش بامتحانات الثانوية العامة 2023، والتي تضمنت إعادة تدوير العمال داخل الإدارات في لجان الثانوية العامة لمنع الغش، ومنع تحويلات الطلاب واستبعاد اللجان التي شهدت شغبًا أو غشًا العام الماضي.



وشملت الإجراءات وضع كاميرات مراقبة باللجان، لرصد أي محاولات للغش وإيقافها قبل أن تتم، وتفتيش الطلاب قبل دخولهم لجان الامتحانات وبعد دخول اللجنة وقبل بدء الاختبار وأيضا بعد استلام كراسة الأسئلة بنصف ساعة باستخدام العصا الإلكترونية، إضافة إلى وضع باركود على كراسة الأسئلة لكشف هوية أي طالب يحاول الغش.