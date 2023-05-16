سفير كوريا الجنوبية لدى القاهرة يجرب شوربة الكوارع للمرة الأولى: حلوة أوي

استضاف الإعلامي عمرو أديب، مساء الاثنين، سفير كوريا الجنوبية لدى القاهرة هونج جين ووك، وذلك في حلقة خاصة من برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، لتعريفه على الأكل الشعبي المصري.

وخلال الحلقة، جرب السفير للمرة الأولى شوربة الكوارع والكبدة والكلاوي والمخ والعكاوي، قائلًا بعد تجربة الشوربة: «حلوة أوي، عندنا أكلة كورية شبيهة، لذيذة جدًا وناعمة».

وقال السفير بعد تجربة الكبدة: «لذيذة جدًا، الأكل ده مش دسم أوي»، ليعقب «أديب» بقوله: «هتحس بتأثير الأكل ده بعد ساعتين وثلاثة».

ولفت «ووك» إلى أن الملوخية من الوجبات المصرية التي يستمتع بتناولها، ليعرض عليه «أديب» تصديرها إلى كوريا الجنوبية، ويرد السفير بقوله: «من فضلك اعمل كده».