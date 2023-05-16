تقرير: الرئيس السوري الأسد يتلقى دعوة لحضور مؤتمر الأطراف للمناخ كوب 28

تلقى الرئيس السوري بشار الأسد دعوة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة لحضور مؤتمر الأطراف للمناخ (كوب 28) الذي سيعقد في دبي.

ومن المتوقع أن يكون مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب28 ، الذي سيعقد في دبي في الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر، أول مؤتمر كبير يشارك فيه الأسد مع عدد من القادة الغربيين منذ بدء الحرب الأهلية السورية في عام 2011 .

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الدعوة جاءت خلال استقبال الرئيس الأسد عبد الحكيم النعيمي القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في دمشق والذي سلّم سيادته دعوة رسمية لحضور المؤتمر.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة تدفع منذ فترة من أجل التقارب مع الأسد.

وفي أعقاب إعادة ضم سوريا إلى جامعة الدول العربية مؤخرا، من المتوقع أن يحضر الأسد قمة الجامعة المقبلة في المملكة العربية السعودية يوم الجمعة.