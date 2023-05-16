 اليوم.. ألمانيا تكرم المستشارة السابقة أنجيلا ميركل - بوابة الشروق
الثلاثاء 16 مايو 2023 12:18 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إنتاج فيلم وثائقي مصري عن كليوباترا ردا على عمل نتفلكس؟
النتـائـج تصويت

اليوم.. ألمانيا تكرم المستشارة السابقة أنجيلا ميركل

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
كولونيا - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 16 مايو 2023 - 11:22 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 16 مايو 2023 - 11:22 ص

من المقرر أن يتم منح المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل "جائزة الدولة في ولاية شمال الراين وستفاليا" الألمانية في حفل سيقام في مدينة كولونيا اليوم الثلاثاء.

وستلقي رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، خطاب التكريم.

وتأسست جائزة الدولة عام 1986، وهي أعلى جائزة تمنحها ولاية شمال الراين-وستفاليا الألمانية.

ومن بين الفائزين السابقين بالجائزة سائق سيارات السباق الألماني مايكل شوماخر والناشطة في مجال حقوق المرأة أليس شفارتسر.

وقال رئيس وزراء ولاية شمال الراين-وستفاليا هندريك فوست إن ميركل نجحت في قيادة ألمانيا في العديد من الأزمات خلال 16 عاما في السلطة.

كما أشار فوست إلى "إنجازاتها الإنسانية الاستثنائية وخدماتها المتميزة لمكانة ألمانيا في العالم".

وفي أبريل الماضي، حصلت ميركل على أعلى وسام استحقاق تمنحه جمهورية ألمانيا الاتحادية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك