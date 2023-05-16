قومي المرأة بالوادي الجديد يطلق حملة بلدي أمانة لرفع الوعي تجاه تحديات الوطن

نفذ فرع المجلس بمحافظة الوادي الجديد، دورة تدريبية استهدفت 50 رائدة ومتطوعة من المشتركين في الحملة.

وتضمن التدريب، التعرف على كيفية نشر رسائل الحملة بطريقة سهلة وبسيطة، تجاه تحديات الوطن، وذلك في إطار حملة المجلس القومي للمرأة تحت عنوان: "بلدي أمانة".

وقالت نادية عزمي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالوادي الجديد، إن التدريب يسبق انطلاق المرحلة الأولى من الحملة الممتدة لطرق الأبواب، والتي ستنفذ بعدد من قرى مبادرة حياة كريمة، ومبادرة تنمية الأسرة المصرية، وبعض القرى المختارة من خارج المبادرة، وتهدف إلى رفع الوعي تجاه التحديات التي يواجهها المجتمع في ظل الأزمات العالمية.