قال الفنان محمد فهيم إنه تم ترشيحه لدور علاء عبد الجبار بمسلسل عملة نادرة، جاء من خلال الأستاذ ماندو العدل والحقيقة أنت كلمته بعد مسلسل فاتن حربى، وقولت ليه أنا عاوز أشتغل معاك لأنك مخرج كبير وبتظهر كل الممثلين اللى بيشتغلوا معاك.

وأضاف خلال حلوله ضيف ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامي عمرو الليثي على شاشة الحياة، أنا بحب أذاكر علم نفس ولما قرأت شخصية علاء عبد الجبار لقيت تناقضات كتير فى الشخصية موجودة فى كل واحد فينا، ودى أكثر حاجة حبيتها فى الشخصية، وكان لازم يظهر على وجهه أنه مش راضي عن الأخطاء اللى بيعملها، علشان الناس تتعاطف معاه ولازم يبقى فى نبرة صوت طيبة.

وتابع أن أستاذه العظيم الفنان محمود مرسى اتعلمت منه أنه كان لما يعمل مشهد ما يروحش يشوفه فى المونتر لكن يسمع صوته فقط لو عجبه يبقى خلاص تمام المشهد وأنا بعمل كده.

وتابع أن العدل جروب اشتغلوا بأصول المنهة وكان فى تدريبات ترابيزة لمدة شهر والأستاذ ماندو بيقعد مع كل ممثل لوحده ودور الصعيدى مش جديد عليا أنا عملته قبل مده فى مسلسل الكبير أوى.

وعن أصعب مشهد فى المسلسل كان لما بعرف أن مراتى بتخونى و ضربتها، وأنا عمرى ما مديت إيدى على واحدة ست خالص.

وعلى جانب آخر أشار محمد فهيم أنا سعيد بالعمل مع الأستاذ حمال سليمان، وهو شخص مثقف جدا، وكنت باخد رأيه فى تفاصيل المشاهد، وكنت بستمتع بالتمثيل أمامه وبتعلم منه.

وأضاف أن العدل جروب قامت بتاجير مكان وعملوا فيه ديكور النجع كله، وأنا بشكرهم على حرصهم على التفاصيل الإنتاجية.

وعن دور فى مسلسل إسماعيل ياسين و سيد قطب فى مسلسل الجماعة قال فهيم أنه علامتين بارزتين فى مشواره الفنى، وربنا كرمنى بشخصيات مهمة فى الدراما.