فورين بوليسي تتسائل: هل تعود التجارب النووية تحت الأرض؟

طرحت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية تساؤلا عن احتمالية عودة الولايات المتحدة أو روسيا إلى تجارب الأسلحة النووية تحت الأرض، معتبرة أن تقادم الأسلحة والسياسات الداخلية قد تؤدي إلى العودة لتلك الاختبارات.



وأوضحت المجلة الأمريكية في تقرير لها، أن أي من البلدين لم يجر تجربة تفجيرات نووية منذ عام 1992، حيث توقفت التجارب في أعقاب تفكك الاتحاد السوفيتي؛ مشيرة إلى أن تلك التجارب كانت تجرى تحت الأرض بواقع 828 تجربة في الولايات المتحدة بموقع اختبارات بولاية نيفادا، و522 تجربة في الاتحاد السوفيتي في موقع سيميبالاتينسك للتجارب النووية (في كازخستان حاليا)، وفي جزر نوفايا زيمليا، شمال الدائرة القطبية الشمالية.



ولفتت "فورين بوليسي" إلى أن روسيا صدقت في تسعينيات القرن الماضي على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، ووقعت عليها الولايات المتحدة، ووعدت بعدم إجراء المزيد من تلك التجارب.



وأشارت المجلة إلى أن البلدين استبدلا تلك التجارب بمزيج من التجارب الأصغر والنمذجة الحاسوبية، التي كانت جزءا من تصميم الأسلحة النووية منذ البداية.



ونوهت بأنه من بين أسباب إجراء تجارب التفجيرات النووية هى تطوير تصميم جديد لسلاح نووي، لافتة إلى أن الولايات المتحدة وروسيا تعملان حاليا على تحديث قواتهما النووية، والتي تتضمن تحديثات لناقلات، مثل الصواريخ، واستبدال بعض أجزاء الرؤوس الحربية.



ولفتت إلى وجود أسباب سياسية لإجراء التجارب النووية، على الصعيدين المحلي والدولي، معتبرة أن هذه الأمور تلعب دورًا خاصًا بالنسبة لروسيا التى وصفتها بانها "حبيسة "الحرب الطويلة والمكلفة في أوكرانيا، مشيرة إلى أن الانطباع المرغوب سيكون استعراضًا للقوة، لكن قد لا يكون هذا هو ما سيراه المراقبون.



وقالت "فورين بوليسي" أن إجراء روسيا لتجربة، حتى في ظل أدائها "السيء" بساحة المعركة الأوكرانية، قد يبعث بإشارة تصعيد، أو قد ينظر إلي مثل هذه التجربة على أنها مؤشر على الضعف أو الافتقار للثقة في نظام لا تجرى فيه التجارب.



وأشارت إلى أن الولايات المتحدة وروسيا تمتلكان الآن حوالي 1670 رأسا حربيا منتشرا، كما لدى واشنطن احتياطي يبلغ 1938 رأسا مقابل 2815 رأسا لدى موسكو، موضحة أنه إذا تقرر خروج 30 رأس من الخدمة سنويا، سيصل أعداد الرؤس المنتشرة إلى صفر خلال 50 عاما، وسيستغرق هذا الهدف 20 عاما في حال تقرر خروج 80 رأسا من الخدمة كل عام.



وأوضحت "فورين بوليسي" أن هناك طرق تقليدية مطورة جيدا للتخلص من المواد الموجودة بالرؤوس الحربية مثل المتفجرات والمعدات الكهربائية.



ورأت المجلة الأمريكية أن تقليص الترسانة النووية بهذه الطريقة سيكون متسقا مع الوعد الوارد في المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لافتة إلى أن الدول غير المسلحة نوويا "غير راضية" عن عدم إحراز تقدم في هذا المجال.



كما اعتبرت "فورين بوليسي" أيضا أن هذا التقليص ربما يساعد في تجنب سباق تسلح مع الصين.



وأشارت المجلة في الوقت ذاته إلى أنه لا يمكن التفاوض حاليا بشأن تلك المسألة، إذ تربط روسيا معاهدة "نيو ستارت" (معاهدة بين واشنطن وموسكو لخفض الأسلحة النووية) بحربها ضد أوكرانيا.



ولفتت إلى أنه في مرحلة ما ستنتهي الحرب، وسيتعين على روسيا تجديد أسلحتها التقليدية، ولكن حتى يحين ذلك، يمكن وضع استراتيجيات للمفاوضات، إلى جانب دعم سياسي في الولايات المتحدة وأوروبا، للانخراط في مفاوضات مع موسكو ما بعد الحرب.