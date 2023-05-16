وزير الخارجية الدنماركي يدعو إلى «البراجماتية» في التعامل مع الصين

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، اليوم الثلاثاء، إنه يتعين على الدنمارك انتهاج "المثالية البراجماتية" في تعاملاتها مع الصين، وذلك خلال تقديمه لاستراتيجية جديدة للسياسة الخارجية والأمنية للبلاد في كوبنهاجن.

وتابع راسموسن: "مع الثقل الذي اكتسبته الصين في العالم، لا يمكن للمرء الالتفاف عليها اقتصاديا أو سياسيا".

وأضاف: "علينا التغلب على التحديات، ولكن أيضا التعاون عندما يكون ذلك في مصلحتنا".

وتتطلب الاستراتيجية من الدنمارك العمل بشكل مكثف على إقامة تحالفات دولية والسعي إلى الحوار.

وقال إنه بينما يتعين على الدنمارك، كدولة صغيرة يبلغ عدد سكانها ما يقرب من ستة ملايين نسمة، أن ترى قيمها على أنها أفضل، فلا ينبغي لها أن تتصرف كتبشيرية.

وحددت ورقة الإستراتيجية مشاركة أكبر للدنمارك في البلقان وفي مولدوفا وجورجيا، وبصورة جزئية لمواجهة النفوذ الروسي.

وجاء في ورقة راسموسن، أنه على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، تهدف الدنمارك إلى خلق مجتمع أكثر مرونة فيما يتعلق بسلاسل التوريد والطاقة والبنية التحتية الحيوية.