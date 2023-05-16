أعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية "موانئ" عن تحقيق موانئها ارتفاعاً في أعداد حاويات المُناولة خلال شهر أبريل لعام 2023 بنسبة 13.34% لتصل إلى 681 ألفا و663 حاوية قياسية مقارنة بـ 601 ألف و429 حاوية قياسية في ذات الشهر من عام 2022.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء أن أعداد الحاويات الصادرة خلال شهر أبريل 2023 شهدت زيادة نسبتها 16.97% لتصل إلى 208 آلاف و738 حاوية مقارنة بـ 17845 حاوية في نفس الفترة من العام السابق، وأيضًا ارتفعت أعداد الحاويات الواردة بنسبة 3.12% لتصل إلى 20808 حاويات مقارنة بـ 201 ألف و784 حاوية في ذات الشهر من عام 2022.

وفي ذات السياق؛ سجلت حاويات المسافنة زيادة نسبتها 19.73% لتصل إلى 264 ألفا و845 حاوية مقارنة بـ 221 ألفا 195 حاوية في شهر أبريل لعام 2022، وذلك نتيجة للتطورات التي عملت عليها "موانئ" وتطبيق أنظمة ذكية وخدمات لوجستية رائدة ذات كفاءة عالية.

وسجلت الموانئ السعودية خلال شهر أبريل لعام 2023 انخفاضاً نسبته 6.63% في إجمالي أطنان المناولة حيث بلغت 24 مليونا و965 ألفا و999 طناً من البضائع مقارنة بـ 26 مليونا و737 ألفا و416 طناً في الفترة المقابلة من عام 2022.

وبلغت أحجام البضائع العامة 543 ألفا و 496 طناً، والبضائع السائلة الصلبة 4 ملايين و 135 ألفا و552 طناً، والبضائع السائلة السائبة 13 مليونا و 26 ألفا و 227 طناً.

وشهدت أطنان المواد الغذائية خلال شهر أبريل لعام 2023 انخفاضاً نسبته 1.26% لتصل إلى مليون و 513 ألفا و729 طناً مقارنة بمليون و533 ألفا و118 طناً في أبريل لعام 2022.