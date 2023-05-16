جوتيريش يصف الوضع في هايتي بالمأساوي

وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الوضع في هايتي بأنه "مأساوي"، وأقر يوم الاثنين بأنه كان من الصعب تعبئة المجتمع الدولي لإنقاذ البلاد من عنف العصابات "المروع للغاية".

وقال جوتيريش من كينجستون في جامايكا: "لقد كانت تجربة صعبة .. كان من الصعب تعبئة إرادة أولئك الذين لديهم أفضل قدرة لقيادة هذه العملية. وكان من الصعب أيضا تهيئة الظروف السياسية لتسهيل قبول مختلف الدول لتكون جزءا من هذا العمل"، وفقا لصحيفة ميامي هيرالد.

وعقد جوتيريش، الذي وصل إلى جامايكا يوم الأحد، اجتماعا يوم الاثنين مع رئيس الوزراء أندرو هولنيس، وناقشا مجموعة من القضايا من أزمة المناخ في منطقة البحر الكاريبي إلى عدم وجود اقتراض منخفض الفائدة للبلدان النامية والضعيفة متوسطة الدخل، إلى الوضع المتدهور في هايتي حيث قتل أكثر من 600 شخص الشهر الماضي في جميع أنحاء العاصمة بورت أو برنس في الصراع الذي تسببت فيه الجماعات المسلحة.