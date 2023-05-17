بن ناصر يجري جراحة ناجحة في الركبة

أكدت جريدة «الخبر الجزائرية» نجاح العملية الجراحية، التي اجراها الجزائري الدولي اسماعيل بن ناصر لاعب فريق أي سي ميلان الايطالي

وصرح اللاعب في تصريحات صحفية عقب اجراء الجراحة انها تمت بنجاح، وان الطاقم الطبي لناديه أكد احتياجه لفترة تعافي حوالي ستة أشهر.

وأضاف اللاعب أنه رغم ابتعاده عن الملاعب لفترة طويلة إلا انه على استعداد للتغلب على هذه المحنة بشجاعة وتصميم، للعودة مرة أخرى لصفوف منتخب بلاده وفريقه الإيطالي ووجه الشكر للجماهير التي حرصت على الاطمئنان عليه.

كان الدولي الجزائري بن ناصر قد تعرض لإصابة خطيرة الأسبوع الماضي في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ضد فريق الانتر ميلان والتي انتهت بفوز الاخير بنتيجة 2 -0 على ملعب سان سيرو معقل فريق ميلان .