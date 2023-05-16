 محمود كامل: جوائز الصحافة المصرية ستظل الأهم والأكبر في الوطن العربي والشرق الأوسط - بوابة الشروق
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محمود كامل: جوائز الصحافة المصرية ستظل الأهم والأكبر في الوطن العربي والشرق الأوسط

محمد فتحي
نشر في: الثلاثاء 16 مايو 2023 - 10:22 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 مايو 2023 - 10:22 م

قال محمود كامل وكيل نقابة الصحفيين، والمشرف على جوائز الصحافة المصرية، إن هذه الجائزة ستظل الأكبر في الوطن العربي والشرق الأوسط، ليس ماديًا ولكن معنويًا، وهي الأكثر مصداقية ومهنية.

وأضاف خلال حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية، الذي نظّمته النقابة، اليوم، أن النقابة في خلال شهرين، ستُعلن عن النسخة الجديدة من الجائزة.

وتابع: "ستناقش الجائزة العديد من الأفكار، من الممكن أن يكون التقديم إلكتروني، وتشكيل مجلس أمناء للجائزة، وإدارتها بشكل مختلف".

وقدّم محمود كامل الشكر للزميلة دعاء النجار عضو مجلس النقابة، والمُشرف السابق على جوائز الصحافة المصرية.


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