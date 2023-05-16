وصف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، ملف القضية السكانية في مصر؛ بأنه: «مشكلة المشكلات للتنمية في مصر»، حسب تعبيره، مؤكدا أن الاقتصاد والتنمية لن يستقيما في الدولة، دون توافق الوزارات المعنية كافة على حل هذا الملف.

وكشف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس» مساء الإثنين، عن استعداد الدولة؛ لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للإسكان والتنمية من خلال عقد مؤتمر دولي كبير خلال سبتمبر المقبل، بحضور رئيس الجمهورية؛ بهدف مناقشة القضية السكانية والتنمية.

وأشار إلى تركيز المسح الأخير للأسرة المصرية، الصادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن عام 2021 منذ شهرين؛ على استعراض الخصائص السكانية للأسرة المتعلقة بالصحة الإنجابية، موضحا أن عدد أفراد الأسرة ليس بالضرورة أن يكون المشكلة.

وتابع: «الصين حولت المليار و400 مليون إلى قوة اقتصادية كبيرة؛ تهدد كل اقتصاديات العالم، والهند استطاعت أيضا بتعداد مليار و300 مليون؛ أن تتغلب على المشكلة بشكل كبير».

وأشار إلى إعلان وزارة التخطيط في وقت سابق، عن وضع عدد من المحفزات الإيجابية للمرأة التي تلتزم بانجاب طفلين، والعمل على تمكين المرأة وتوفير فرص العمل لها؛ فضلا عن جهود وزارات أخرى كوزارة العدل بشأن الحد من زواج القاصرات، وكذلك القوى العاملة للحد من عمالة الصغار.

وتابع: «التجارب أثبتت أن الإنجاب في الريف أكثر من الحضر بثلاثة أضعاف، وأن الإنجاب في المحافظات التي تشهد نسب بطالة مرتفعة أكثر 8 أضعاف، فالجهل والتسرب من التعليم والزواج قبل المواعيد الرسمية الصحية؛ يؤدي إلى الإنجاب الكثير، ومن ثم تعرض الأم إلى الأمراض المزمنة وهشاشة العظام».