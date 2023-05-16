كلوب: صلاح غير سعيد رغم صناعته 3 أهداف أمام ليستر سيتي

تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن فوز الريدز أمام نظيره ليستر سيتي مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».

وكان ليفربول قد فاز على نظيره ليستر سيتي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب كينج باور، في إطار منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: «احتجنا إلى 15 دقيقة لنستطيع السيطرة على المباراة، ما قمنا به اليوم رائع، هدف أول ممتاز وهدف ثاني رائع للغاية، كان بإمكاننا تسجيل المزيد».

وأضاف: «شعرت أن صلاح غير سعيد بعد استبداله في المباراة رغم صناعته 3 أهداف أمام ليستر سيتي، لأنه كان يريد أن يحرز هدف اليوم».

وواصل كلوب: «قررت استبدال صلاح في المباراة؛ لأنني كنت أريد إعطاء الفرصة لبعض اللاعبين الذين يستحقون المشاركة».

وتابع: «ما قدمه صلاح في مباراة اليوم ليس بالأمر القليل، حيث ساهم في تسجيل 3 أهداف ومثل تهديد على مرمى المنافس أيضًا».

وبسؤاله عن فرص ليفربول في التأهل إلى مسابقة دوري الأبطال في الموسم القادم، قال: «لا أعرف إجابة هذا السؤال».