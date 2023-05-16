توريد أكثر من 89 ألف طن قمح بالفيوم حتى الآن

أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن إجمالي ما تم توريده من الأقماح لشون وهناجر وصوامع المحافظة بلغ 89 ألفا و189 طناً و71 كيلو جراماً حتى الآن، لافتاً إلى أن العمل يتم على قدمٍ وساق لاستقبال الأقماح من الموردين من قبل المزارعين والتجار.

وأوضح، حرص المحافظة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية على تذليل كل العقبات أمام المزارعين؛ لتوريد أكبر كمية من الأقماح هذا العام، مشيراً إلى أهمية تقديم جميع التسهيلات اللازمة للتوريد بالصوامع والشون والهناجر بمختلف مراكز المحافظة، تيسيراً على المزارعين والتجار.

وشدد المحافظ، على ضرورة تكاتف المزارعين مع الدولة لزيادة الكميات الموردة من محصول القمح المحلي للموسم الحالي، باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية لتأمين احتياجات السوق المحلي وتوفير رغيف الخبز المدعم للمواطنين، مؤكداً ضرورة التنسيق التام بين الجهات ذات الصلة، لزيادة عدد نقاط تجميع محصول القمح على مستوى المحافظة؛ لتوفير الجهد والوقت والنقل على المزارعين، وتذليل أي عقبات قد تواجههم أثناء عملية التوريد، مشدداً على سرعة إنهاء إجراءات تسليم ثمن المحصول للموردين.

ولفت محافظ الفيوم، إلى أنه تم تشكيل لجان متابعة لمراقبة الحصاد وتوريد محصول القمح بشكل يومي، والتأكد من تسجيل أسماء المزارعين بالشون حسب الإقرار المسلم لهم من الجمعية الزراعية، مشدداً على عدم تخزين أي كمية من القمح سواء لدى التجار أو المزارعين، ومنع نقله خارج المحافظة أو تداوله على الطرق الداخلية إلا بتصريح كتابي من مديرية التموين.