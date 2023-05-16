مدرب الرجاء: الأهلي يتحول في الأدوار الإقصائية من دوري الأبطال

قال التونسي منذر الكبير المدير الفني لفريق الرجاء المغربي، إن الأهلي يتحول دائمًا بعد نهاية دور المجموعات في البطولة الإفريقية، موضحًا أن مباراة الإياب بين الأحمر والترجي لن تكون سهلة.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الترجي التونسي مساء يوم الجمعة القادمة، على ستاد القاهرة، في إياب نصف نهائي مسابقة دوري الأبطال، فيما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة.

وأضاف الكبير في تصريحات تليفزيونية: «الأهلي قطع شوط كبير للتأهل إلى النهائي، لكنه فقط انتصر في شوط الأول لأن في الكرة كل شئ وارد».

وتابع: «الترجي لعب منقوص عديد اللاعبين في مباراة الذهاب، ولكنه سيدخل المباراة وهو مجروح ودائمًا الفريق الكبير حينما يكون مجروحًا انتظر منه رد فعل قوية».

وأوضح مدرب الرجاء: «من يتابع الأهلي في الأدوار السابقة يعرف أنه يتحول بعد نهاية دور المجموعات ويسير بنسق تصاعدي على مستوى البطولة، في النسخة الحالية عدوا بصعوبات كبيرة لكن حينما ننظر للفرديات والمستوى الفني سنجد أنه يمتلك أكثر من عنصر مهم ويستطيع اللعب بكل أساليب اللعب سواء هجوميًا أو دفاعيًا، يستطيع التسجيل بكل الطرق الممكنة وهو ما يجعل لديه فرصة في كل مباراة».

وتطرق للحديث عن علي معلول لاعب الأهلي، قال: «معلول قدم مستويات عظيمة مع النادي الأهلي على مدار السنوات الماضية، سجل 44 هدفًا، لاعب لديه شخصية ودائمًا موجود على المستوى الهجومي والمستوى الدفاعي».

وبسؤاله عن رأيه في مواجهة الوداد المغربي وصن داونز، قال: «مباراة الإياب بين الوداد وصن داونز ستكون مغايرة تمامًا، الوداد فريق لديه خبرة كبيرة وهو بطل النسخة الماضية، لكن صن داونز فريق متكامل ويقدم مستويات عظيمة، بالتالي التأهل بينهما 50 / 50».

وأتم: «المرشح الأوفر حظًا للفوز بدوري أبطال أفريقيا؟ الأربع فرق حظوظها متساوية للفوز البطولة لأنهم يمتلكون كل الدوافع الممكنة».