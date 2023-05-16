العضو المنتدب لشركة المتحدة: نصور مسلسلات تلفزيونية كاملة في المقاصد السياحية

قال عمرو الفقي العضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن «وسائل الإعلام التابعة للمؤسسة سلطت الضوء على الأحداث السياحية الكبرى في البلاد، مثل طريق الكباش وموكب نقل المومياوات».

وأضاف في مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز» مع الإعلامية إنجي الطاهر، مساء الثلاثاء، أن الشركة مهتمة بإظهار الصورة السياحية في جميع أعمالها الدرامية، مشيرا إلى نقل 23 قناة عربية الدراما المصرية في الموسم الرمضاني الماضي.

وتابع أن الشركة تركز الآن على تصوير مسلسلات كاملة في المقاصد السياحية المصرية، واصفا عدد المناطق السياحية الموجودة في مصر بأنه مهول جدا.

وأشار إلى حرص المتحدة على الاستعانة بمؤثرين من جنسيات أجنبية والتصوير في الأماكن السياحية، بهدف الترويج للسياحة المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي.