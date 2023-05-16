المشدد 7 سنوات لمتهم قتل بطل التايكوندو خلال عرس في القليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة "الدائرة الثانية"، بالسجن المشدد 7 سنوات للمتهم بقتل الطفل "مالك" بطل التايكوندو على مستوى الجمهورية عن طريق الخطأ، في أثناء إطلاق النيران من فرد خرطوش خلال حفل عرس شقيقته بمنطقة بن الحكم في شبرا الخيمة.

وعقدت المحكمة برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، وعضوية المستشارين محمود أبو اليزيد جاب الله، وعبدالعزيز علي محمود، ووكيل النيابة أحمد أيسر، وأمين سر هاني خطاب.

وتضمن أمر الإحالة، في القضية رقم 24251 جنايات أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 3884 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أنه في يوم 21-10-2022، أطلق "م. م.س"، 27 سنة، عامل، ومقيم شارع الجنينة مدينه بن الحكم بقسم أول شبرا الخيمة، عيارا ناريا.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم أحرز سلاحا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش" بغير ترخيص، وأحرز ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري موضوع الإتهام السابق دون أن يكون مرخصا له في حيازته أو إحرازه، وأنه تسبب في وفاة المجني عليه الطفل "مالك محمد سيد عبد الرحمن"، وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين.