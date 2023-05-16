 بشري لكارهي الحقن.. بديل فعال يعمل بالموجات الصوتية - بوابة الشروق
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بشري لكارهي الحقن.. بديل فعال يعمل بالموجات الصوتية

أدهم السيد
نشر في: الثلاثاء 16 مايو 2023 - 11:50 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 16 مايو 2023 - 11:50 ص

تتمثل تجربة أخذ حقنة للعلاج أو التطعيم كابوسا مروعا لمن يعانون فوبيا الحقن، ولكن بشرى سارة على وشك التحقق؛ إذ ابتكر فريق أمريكي لاصقة تعمل بالموجات الصوتية تستطيع إيصال العلاج المطلوب للدم بسرعة وفعالية دون اللجوء لشك الجلد بالإبر.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الفريق من جامعة ماساتشوستس الأمريكية جربوا الابتكار على جلود الخنازير وتحققت فعالية الدواء خلال نصف ساعة فقط في دلالة على سرعة الوصول للدم.

ويعمل الابتكار بتحويل طاقة الجسم البشري الملتصقة به الطابعة لتيار كهربي يتحول لموجات صوتية تخترق الجلد بفتحات شديدة الصغر تكفي مرور السائل المحمل بالعلاج فقط دون إحداث ألم يذكر للشخص متلقي العلاج.

ويذكر أن الطريقة المذكورة تعد أسرع أيضا من تناول الدواء على هيئة أقراص يتم هضمها وتحتاج لوقت حتي تحدث فعالية ملحوظة.


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