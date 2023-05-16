محمد فايز فرحات: الحوار الوطني يناقش التعاون مع الدول العربية في قضية الأمن الغذائي

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن مصر تدير مشروعا كبيرا للتنمية وجزء منه إحياء القطاع الزراعي منذ عام 2014.

وأضاف في مداخلة لبرنامج «مطروح للنقاش»، على شاشة «القاهرة الإخبارية» مع الإعلامية إيمان الحويزي، مساء الاثنين، أن جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية فرضت قضية الأمن الغذائي على مصر.

وتابع أن البلاد تواجه ندرة في المياه، ما يفرض عليها الاعتماد على نظم الزراعة والري الحديثة في الري، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بالتصنيع الزراعي؛ لأنه يلعب دورا في زيادة حجم الصادرات بشكل عام.

وأوضح أن قضية الأمن الغذائي ودعم الفلاح تفرض نفسها على جدول أعمال لجنة الزراعة في الحوار الوطني، موضحا أنها تتجاوز تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، فهناك سلة من الواردات الزراعية الأخرى التي يجب الانتباه إليه.

وأشار إلى تعاون «عربي-عربي» في قضية الأمن الغذائي يتمثل في الاستعانة بدول تملك أراضي زراعية أو رأس مال بهدف تحقيق الاكتفاء من السلع الغذائية.