كشف العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، حقيقة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن مخاطبة الإدارة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، حول إقامة إياب النهائي عصرًا في جنوب أفريقيا، في حال تأهله مع صن داونز.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الترجي التونسي مساء يوم الجمعة القادمة، على ستاد القاهرة، في إياب نصف نهائي مسابقة دوري الأبطال، فيما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة.

وقال العامري فاروق في تصريحات تليفزيونية: «نحن نركز فقط على لقاء الترجي، فالصعود لم يحسم بعد».

وأضاف: «حققنا انتصار كبير على الترجي في تونس، ولكن يجب احترام اسم الأهلي وقدراته وعدم الاستهتار في مباراة الإياب».

وبسؤاله عن حقيقة توقيع غرامات على الأهلي من جانب كاف بسبب شكوى الهلال السوداني، قال: «لا أعلم شيئا عن ذلك».

يُذكر أن صن داونز الجنوب إفريقي يُفضل إقامة مبارياته عصرًا في البطولة الإفريقية، والفريق أنهى مباراة الذهاب أمام الوداد المغربي بالتعادل السلبي.