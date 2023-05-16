اليابان تعتزم تقديم تقنيات جديدة لأوكرانيا لإعادة الإعمار

تدرس الحكومة اليابانية دعوة ممثلين عن الحكومة الأوكرانية لمشاركة التقنيات التي ستساعد بلادهم في إعادة البناء والإعمار، وذلك بعد الدمار الناجم عن الغزو الروسي في فبراير 2022.



ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن تقرير إعلامي ياباني القول "إن الحكومة اليابانية تدرس تقديم هذه التقنيات بهدف المساعدة في إعادة الإعمار".



تأتي الخطة قبل قمة مجموعة الدول السبع المقرر عقدها في هيروشيما يوم الجمعة المقبل، وتشمل القضايا المتوقع مناقشتها استعادة البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية لأوكرانيا التي تضررت من العملية العسكرية الروسية.



وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إنه يريد استغلال القمة كفرصة لتأكيد التضامن الراسخ لدول مجموعة السبع مع أوكرانيا.. مضيفا "اليابان تأمل في دعم جهود إعادة البناء من خلال دعوة المسؤولين لمعرفة تداعيات الأزمة على الطرق ونظام الطاقة الكهربائية".



يبدو أن الحكومة اليابانية حريصة على إرساء الأساس لاستضافة المناقشات في القمة وإبداء استعدادها لدعم أوكرانيا.



كما ورد سابقا، في إطار برنامج التعافي في حالات الطوارئ الذي تم تنفيذه وفقا لاتفاقية المنحة بين حكومة أوكرانيا والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، سيتم نقل معدات لمحطات الطاقة الفرعية بقيمة 5 مليارات ين إلى شركة الكهرباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينرجو).