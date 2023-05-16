تكريم رئيس جهاز العاشر الأسبق بحضور نائب رئيس هيئة المجتمعات

نظم جهاز مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، احتفالية كبرى بقاعة مجلس الأمناء؛ لتكريم المهندس أحمد عمران رئيس الجهاز السابق، ومساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن.

جاء بحضور المهندس علاء منيع، رئيس الجهاز الجديد، بحضور المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع تنمية وتطوير المدن، والمهندس أشرف عبدالوهاب، نائب رئيس الجهاز، وأحمد حسان، مدير الشؤون القانوية، والمهندسة نورهان معاونة رئيس الجهاز، وعدد من النواب السابقين والعاملين بالجهاز.

بدأت الاحتفالية بكلمات لعدد من المهندسين بجهاز المدينة والثناء على أداء المهندس عمران خلال فترة تواجده بالمدينة التي استمرت عامين.

وقال المهندس أحمد عمران، خلال كلمته، إن مدينة العاشر من رمضان من أحب المدن الى قلبه وأنه قضى عامين رئيسا لجهاز مدينة العاشر، تعتبر أقل فترة شغل خلالها منصب رئيس الجهاز، وكان يتمنى أن يقضي فيها فترة أطول من ذلك، لكنه أشار إلى سعادته بقرار تصعيده نائبا لمساعد رئيس الهيئة.

واختتمت الاحتفالية بتقديم رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان والعاملين بالجهاز الهداية التذكارية للرئيس السابق للمدينة.