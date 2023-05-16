خبير تكنولوجي: الهجوم السيبراني هو التخوف الحقيقي من الذكاء الاصطناعي

أكد الدكتور وائل بدوي، أستاذ بكلية الهندسة والكمبيوتر بجامعة هارتفورشاير البريطانية بمصر، أن الذكاء الاصطناعي مكون من 4 مكونات مهمة، مشيرا إلى أن الذكاء البشري والذكاء الصناعي مرتبطين في محاور معينة.

وأشار «بدوي»، خلال حواره ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على شاشة «القاهرة والناس»، إلى أن الذكاء الاصطناعي لن يشارك في صناعة آلة أخرى، إذ أنه لن يكون متوفر في الوقت الحالي، موضحًا أن الذكاء الاصطناعي يأخذ المعرفة ولكنه لا يولدها.

وأوضح، أنه ليس هناك أحد لا يعرف نطاق الذكاء الاصطناعي، متابعا: «نطبق بعض امكانيات الذكاء الاصطناعي في أمور معينة، والتخوفات لأن قدرته غير محدودة»، مؤكدًا أن هناك تخوف حقيقي واحد وهو الهجوم السيبراني من خلال منظومة الذكاء الاصطناعي، كالهجوم على أي منظومة رقمية.