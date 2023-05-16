مقرر مساعد المحور الاقتصادي: نحاول حل التعقيدات البيروقراطية بالنسبة لتراخيص تصوير الأفلام

قال الدكتور عبدالفتاح الجبالي، المقرر العام المساعد للمحور الاقتصادي، إن تصوير الأفلام السينمائية في مصر، أحد مصادر الدخل السياحية الأساسية.



وأضاف خلال جلسة بعنوان «وسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله»، التي تعقدها لجنة السياحة ضمن المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة المسئولة عن منح التراخيص للأفلام، تمنح التراخيص للراغبين خلال 72 ساعة، بقرار من رئيس الوزراء.



وأعلن عن الانتهاء من تصوير 30 فليمًا، خلال الفترة الماضية، قائلًا إن «مصر تتمتع بميزة نسبية غير موجودة في المغرب ودول أخرى».



ولفت إلى أن «مصر تكاد تكون استوديو مفتوحًا»، مضيفًا: «في المغرب يبنون استوديوهات معينة ويواجهون مشكلات متعددة، لدينا بعض التعقيدات البيروقراطية فيما يتعلق بعض الجهات، ونحاول حلها مع أجهزة الدولة».



وأشار إلى أن هناك 7 أفلام معروضة الآن على اللجنة، معقبًا: «اللجنة المُشكّلة من كل الأجهزة الأمنية تدرس القرار في 72 ساعة، ثم نمنح الترخيص في التو واللحظة، ونتبنى العمل اعتبارًا من دخول مطار القاهرة حتى المغادرة، بما فيها الرسوم كافة علينا».



وانطلقت، اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023، أولى جلسات المحور الاقتصادي للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا التي تهم المواطنين.



وعقدت اليوم أربع جلسات، خصصت جلستان منهما لمناقشة «برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتطورات الجديدة»، وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية.



وخصصت الجلستان الأخريان لمناقشة «صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها»، و«وسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله»، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة السياحة.