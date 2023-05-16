فيديو مخيف لسمكة قرش تهاجم صيادا على متن قاربه

عاش الصياد الأمريكي سكوت هاراجوتشي، لحظات مرعبة عندما هاجمت سمكة قرش قاربه الصغير حيث كان في رحلة صيد على قارب الكاياك الخاص به.



وأظهر مقطع فيديو سمكة قرش النمر الكبيرة، تقترب خلسة من حافة قارب الكاياك، قبل أن تفتح فكها لالتهام الجانب الأيسر للقارب.



وقال هاراجوشي: «سمعت صوت أزير بدا وكأنه قارب يتجه نحوي دون محرك، تفقدت الأمر ورأيت شيئا بنيّا كبيرا، اعتقدت في البداية أنها سلحفاة، ولكن بعد ذلك صدمني، وأدركت أنه قرش النمر».



وأضاف أنه لايعرف بالفعل سبب حدوث ذلك، ولكنه يعتقد أن سمكة القرش هاجمت فقمة في وقت سابق، وتركتها لتموت، أو كانت تنتظر موتها، وعادت، وتابع: «اعتقدت أنني الفقمة وهاجمتني»، بحسب موقع «nbc15».



وقرش النمر يسمى أيضا نمر البحر، وهو واحد من أسماك القرش الأكثر خطورة في العالم، وقرش النمر يعتبر من الحيوانات المفترسة العدوانية جدا مع الحواس القوية جدا، وله رغبة عالية في الحصول على الدم.





