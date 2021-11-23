 أردوغان يتوقع انتصارا تاريخيا في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التركية - بوابة الشروق
الثلاثاء 16 مايو 2023 9:22 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إنتاج فيلم وثائقي مصري عن كليوباترا ردا على عمل نتفلكس؟
النتـائـج تصويت

أردوغان يتوقع انتصارا تاريخيا في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التركية

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
إسطنبول (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 16 مايو 2023 - 9:14 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 مايو 2023 - 9:14 م

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن أبناء الشعب "أكدوا" ثقتهم به بعد أن تقدم الجولة فى الأولى بحصد أكبر عدد من الأصوات فى الانتخابات الرئاسية، لكن منافسه كمال كليتشدار أوغلو ما زال يعتقد أنه يستطيع أن يفوز.

وتجرى جولة الإعادة يوم 28 من مايو الجارى بعد أن أخفق أردوغان وبفارق ضئيل فى الحصول على الأغلبية المطلقة، حيث حصل كليتشدار أوغلو وهو المرشح عن ائتلاف واسع من أحزاب المعارضة على 45٪ من الأصوات.

وكتب أردوغان (69 عاما) في تغريدة على تويتر "إن شاء الله سنحقق انتصارا تاريخيا". وأضاف: "أكد أبناء الشعب أنهم يثقون بنا وفي تحالفنا".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك