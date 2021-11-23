أردوغان يتوقع انتصارا تاريخيا في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التركية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن أبناء الشعب "أكدوا" ثقتهم به بعد أن تقدم الجولة فى الأولى بحصد أكبر عدد من الأصوات فى الانتخابات الرئاسية، لكن منافسه كمال كليتشدار أوغلو ما زال يعتقد أنه يستطيع أن يفوز.

وتجرى جولة الإعادة يوم 28 من مايو الجارى بعد أن أخفق أردوغان وبفارق ضئيل فى الحصول على الأغلبية المطلقة، حيث حصل كليتشدار أوغلو وهو المرشح عن ائتلاف واسع من أحزاب المعارضة على 45٪ من الأصوات.

وكتب أردوغان (69 عاما) في تغريدة على تويتر "إن شاء الله سنحقق انتصارا تاريخيا". وأضاف: "أكد أبناء الشعب أنهم يثقون بنا وفي تحالفنا".