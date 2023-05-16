الطيران العماني: إيقاف رحلة بعد تضرر طائرة بمطار شيراز الإيراني

ذكر الطيران العماني في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه تم إيقاف رحلة الشركة رقم 2435 أمس الإثنين من مدينة شيراز الإيرانية إلى مسقط "نتيجة للأضرار التي لحقت بالطائرة.. بسبب الأجسام الغريبة عند الهبوط على مدرج مطار شيراز الدولي". ولم يتضمن البيان مزيدا من التفاصيل.

وأضاف: يقوم فريق الهندسة في الشركة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة الطائرة بأمان إلى مسقط، إلا أنه ونظرا لاعتبارات السلامة القصوى، تقرر إبقائها على الأرض حاليا، وهو ما ترتب عليه تأخير إقلاع رحلة الطيران العماني رقم 2435، بحسب وكالة رويترز.

كما أوضح بأن الرحلة رقم 2435 والرحلة رقم 2436 تسيران بطائرة عارضة مستأجرة لصالح جهة أخرى.

وأفاد الطيران بأنه تم ترتيب الإقامة الفندقية والإعاشة للمسافرين.

وذكر بأنه تم اليوم إرسال طائرة بديلة إلى شيراز لنقل المسافرين إلى وجهتهم مسقط.

وتقدم الطيران العماني بخالص الامتنان والشكر لضيوفه المسافرين على تفهمهم، معتذرا عن أي إزعاج تسببت به هذه الحادثة التي خرجت كليا عن إرادة الطيران العماني، مؤكدًا أن سلامة الضيوف والأطقم الجوية هي على رأس أولويات الشركة.