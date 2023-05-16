قال سفير كوريا الجنوبية لدى القاهرة هونج جين ووك، إن الكشري أحد الأطعمة المصرية المفضلة لديه، لافتًا إلى أن النسخة الكورية من الكشري تختلف قليلًا.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أن شخصية المواطنين في مصر وكوريا الجنوبية متشابهة، مشيرًا إلى أن الجانبين يرحبان بالأجانب.

وعن مشاركته في إفطار المطرية خلال شهر رمضان، عقب: «قبل تولي المنصب، كنت في زيارة مع وزارة الخارجية إلى مصر وخاصة أنها تمثل جزءًا مهمًا في وجدان الشعب الكوري، وبالفعل تعلمت الكثير عن ملامح الحياة المصرية والمجتمع».

واستطرد: «زي ما الأغنية بتقول رمضان في مصر حاجة تانية، وفي المطرية كان حاجة تانية، كل الناس كانت تستمتع بلحظة تذوق الطعام، التجربة مميزة وفريدة، ومن الممكن أن تصبح منتدى سياحيًا يجذب العديد من السياح لزيارة المنطقة».

وبسؤاله عن المطربين المصريين الذين يستمع إليهم، أجاب بأنه يستمع إلى عمرو دياب وكذلك أم كلثوم وأبو، موضحًا أن أغنية «أنت عمري» و«3 دقات» مشهورة ومعروفة عند الشعب الكوري.