 مراكز ومدن محافظة المنيا تواصل تنفيذ أعمال الموجة الـ 21 لإزالة التعديات - بوابة الشروق
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مراكز ومدن محافظة المنيا تواصل تنفيذ أعمال الموجة الـ 21 لإزالة التعديات

ماهر عبد الصبور
نشر في: الثلاثاء 16 مايو 2023 - 1:20 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 مايو 2023 - 1:20 م
تواصل الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة المنيا، تنفيذ أعمال الموجة الـ 21 لإزالة التعديات، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، وذلك لمواجهة أي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين جميع أجهزة الدولة، وذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومتابعة وإشراف وزير التنمية المحلية.

من جانبه، قال اللواء محمد عقل السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمشرف على أعمال حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة تواصل تنفيذ أعمال الموجة 21 لإزالة التعديات، حيث تم تنفيذ حملة لإزالة التعديات بمركز مطاي، وأخرى بمركز ديرمواس أسفرت عن إزالة عدد من التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف بالمهد، وذلك بالتنسيق مع الأمن والجهات المعنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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