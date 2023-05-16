العراق يطلق حملة أمنية موسعة لمطاردة فلول داعش

انطلقت في العراق، اليوم الثلاثاء، عملية أمنية واسعة شمالي العاصمة بغداد للبحث عن المطلوبين وبقايا عناصر تنظيم داعش.

جاء ذلك وفق ما أعلنته هيئة الحشد الشعبي في بيان لها، نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية «واع».

وقال بيان الحشد: «قوة من اللواء 12 في الحشد الشعبي وبالتنسيق مع القوات الأمنية ينطلقان في عملية أمنية واسعة في مناطق غرب الطارمية».

وأضاف أن العملية الأمنية جاءت للبحث عن المطلوبين وبقايا عناصر تنظيم داعش بهدف تأمين شمال العاصمة بغداد.

وكان العراق قد أعلن، في عام 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم داعش بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.

ولا تزال القوات الأمنية العراقية تلاحق فلول التنظيم التي تحاول تنفيذ عمليات إرهابية في مناطق مختلفة من البلاد.