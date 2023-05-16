البرلمان العربي يستنكر اقتحام سكن رئيس المكتب العسكري بسفارة الكويت في الخرطوم

أدان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي واستنكر بشدة تعرض مقر سكن رئيس المكتب العسكري بسفارة دولة الكويت لدى الخرطوم للاقتحام والتخريب، والذي يتنافى مع كافة الأعراف والقوانين الدولية التي تنظم عمل البعثات الدبلوماسية وتنص على ضرورة توفير الحماية والتأمين الكامل لها.

وأكد "العسومي" أن تكرار الاقتحامات وأعمال التخريب التي تعرضت لها البعثات الدبلوماسية والقنصلية لأكثر من دولة عربية خلال الفترة الأخيرة في السودان تتطلب من السلطات السودانية وجميع الأطراف المعنية أن تعمل على توفير التأمين الكامل للبعثات الدبلوماسية والقنصلية لتسهيل قيامهم بأعمالهم في ظل هذه الظروف الحرجة.