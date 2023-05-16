إطلاق خدمة تبادل الاتصالات بين هونج كونج والبر الرئيسي الصيني رسميا

تم إطلاق أعمال تداول لخدمة تبادل الاتصالات، وهو مخطط للوصول إلى سوق مقايضة أسعار الفائدة، رسميا، بحسب ما أعلنه بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، ونقلته وكالة أنباء "الصين الجديدة" (شينخوا)، اليوم الثلاثاء.

وأعلن بنك الشعب الصيني في بيان عبر الإنترنت يوم أمس الاثنين، إنه بموجب البرنامج، سيسمح للمستثمرين المحليين والأجانب بإجراء مقايضة أسعار الفائدة بالرنمينبي (العملة الصينية) والمقاصة عبر مؤسسات البنية التحتية في البر الرئيسي الصيني ومنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة.

وبشأن النظام الجديد، قال البنك المركزي إنه من خلال الترتيبات المؤسسية التي تم إجراؤها في التداول والمقاصة والتسوية من خلال النظام الجديد، سيتمكن المستثمرون من المشاركة في أسواق المشتقات المالية في البر الرئيسي الصيني ومنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة دون تغيير ممارساتهم التجارية الحالية.

ومن جانبه، قال بان قونج شنج، نائب محافظ بنك الشعب الصيني، في حفل الإطلاق إن إطلاق الخدمة يمثل خطوة مهمة في الانفتاح المالي للصين ويعكس التصميم الراسخ للحكومة المركزية الصينية على دعم الازدهار والاستقرار والتنمية في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة على المدى الطويل.

وتابع مسئول البنك المركزي قائلا إن خدمة تبادل الاتصالات ستعزز وتحسن مكانة هونج كونج كمركز مالي دولي، وتوفر قناة أكثر ملاءمة لإدارة مخاطر أسعار الفائدة، وتعزز بشكل مطرد الانفتاح المالي للصين.

ولضمان حسن سير البرنامج، عمل بنك الشعب الصيني أيضا مع لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونج كونج وسلطة النقد في هونج كونج لتعزيز التنظيم وتحسين آليات الاتصال والتفاوض.

وأضاف بنك الشعب الصيني أنه سيتم ضبط الترتيبات التشغيلية بشكل أكبر بناء على عمل الآلية.