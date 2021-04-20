انتقادات لألمانيا قبل قمة السبع بسبب مخاوف من تقويض حماية المناخ

أعربت منظمات تنموية عن مخاوفها من أن تقوض ألمانيا جهود حماية المناخ.

وخلال التفاوض على بيان القمة المقبلة لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، المقررة يوم الجمعة المقبل وحتى الأحد، في مدينة هيروشيما اليابانية، تمسكت ألمانيا بالاستثمار العام في قطاع الغاز، والذي "يقوض" إنهاء الدعم المتفق عليه للوقود الأحفوري، حسبما ذكرت منظمة "جلوبال سيتيزن"، والتي أشارت أيضا إلى أن بريطانيا وفرنسا أبديتا معارضتهما لذلك على ما يبدو.

وفي رد فعل على أزمة الطاقة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، وصف بيان قمة مجموعة السبع السابقة، التي عقدت عام 2022 بمدينة إلماو الألمانية، الاستثمارات في قطاع الغاز بأنها ضرورية فحسب للتغلب على أزمة نقص الطاقة.

وتمكنت ألمانيا عبر استخدام أموال عامة ضخمة من بناء محطات للغاز المسال من أجل استخدام مصادر غاز جديدة. ومع ذلك، وصفت دول مجموعة السبع هذه الاستثمارات آنذاك بأنها استثناء مؤقت.

وقال فريدريك رودر من منظمة "جلوبال سيتيزن": "لقد التزمت مجموعة الدول السبع الكبرى العام الماضي بإنهاء التمويل العام الدولي للوقود الأحفوري بحلول نهاية عام 2022"، مشيرا إلى أن ألمانيا قادت المناقشة في ظل رئاستها لمجموعة السبع العام الماضي، وأضاف: "بعد عام واحد فقط لن نقبل محاولاتها لتقويض هذا الالتزام من خلال إقحام الإشارة إلى الاستثمارات "العامة" في قطاع الغاز".

كما انتقدت منظمة "أوكسفام" حث ألمانيا الآن قادة مجموعة السبع على "دعم الاستثمارات العامة في الغاز".

وتضم مجموعة السبع ألمانيا والولايات المتحدة واليابان وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وكندا وممثلين عن الاتحاد الأوروبي.