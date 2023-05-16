وزير الرياضة يرفض استقالة محمد مصيلحي من رئاسة الاتحاد

أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على رفضه استقالة محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري.

وكان الاتحاد السكندري قد تلقى هزيمة بنتيجة 3-1 من النادي الأهلي الذي توج بلقب دوري سوبر السلة.

وأصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانًا رسميًا مساء اليوم الثلاثاء، أكد من خلاله على رفض وزير الشباب والرياضة لاستقالة محمد مصيلحي التي يدرس التقدم بها.

وجاء بيان وزارة الشباب والرياضة كالتالي:

بناء على طلب رئيس ناد الاتحاد السكندري "محمد مصيلحي" بعقد اجتماع عاجل مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، استقبل الوزير رئيس النادي اليوم الثلاثاء بمقر المركز الأوليمبي بالمعادي.

وجه محمد مصيلح الشكر إلى وزير الشباب والرياضة على الدعم المتواصل لكافة الأندية الرياضية ومنها ناد الاتحاد السكندري، وكذا التقدير لمجلس إدارة النادي على ما بذلوه من جهد خلال الفترة الماضية خدمةً للأعضاء.

تطرق رئيس نادي الاتحاد خلال اللقاء للحديث عن دراسته تقديم استقالته من منصبه كرئيس لمجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري.

من جانبه، أثنى وزير الشباب والرياضة على جهود رئيس نادي الاتحاد السكندري وأهمية استمراره في رئاسته للنادي، ومواصلة التطوير الذي يشهده نادي الاتحاد على مستوى البنية التحتية والنتائج الطيبة للفرق الرياضية بالنادي والأنشطة المتنوعة المقدمة للأعضاء كأحد أعرق أندية محافظة الإسكندرية.

أكد أشرف صبحي الحرص التام على استقرار المنظومة الرياضية فى مصر، والدعم الدائم لمجالس إدارات الأندية في تنفيذ برامجها على أرض الواقع بما يتوائم مع تطلعات الأعضاء والجماهير المصرية، مبيناً أن رئيس نادي الاتحاد السكندري رجل مُحب للنادي، ويقدم خدمات ملموسة له تنعكس بالإيجاب على تطوير النادي، وبالتالي فهو من النماذج التي ينبغي دعمها ومساندتها لاستكمال تنفيذ رؤيتها.